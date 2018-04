Seis soldados da Otan são mortos no Afeganistão Seis soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foram mortos hoje no Afeganistão, informou a aliança. Quatro deles morreram na explosão de uma bomba no sul do país, área com forte presença de insurgentes. A força da Otan no Afeganistão não deu mais detalhes sobre a morte do quarteto.