Seis soldados da Otan são mortos no Afeganistão A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirma que seis de seus membros em serviço foram mortos em um ataque de insurgentes no sul do Afeganistão. A coalizão militar internacional disse, em comunicado, que o incidente aconteceu neste domingo, mas não deu mais detalhes. A aliança tradicionalmente espera que os países, individualmente, identifiquem as baixas. As informações são da Associated Press.