Seis soldados russos morrem em ação na Chechênia Ataques rebeldes e explosões de minas terrestres resultaram na morte de seis soldados ao longo das últimas 24 horas na república da Chechênia, disse uma fonte ligada à administração local. Doze militares ficaram feridos no mesmo período. As autoridades também investigam uma explosão ocorrida na noite de ontem em um café de Grozny, capital da Chechênia, onde uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas, prosseguiu a fonte. O café fica perto de um posto militar e é freqüentado por soldados, sugerindo que o ataque teria relação com o conflito. Enquanto isso, autoridades chechenas informaram que o número de candidatos para a eleição presidencial de 29 de agosto subiu para 17. O pleito foi convocado depois da recente morte do presidente Akhmad Kadyrov, em um atentado em Grozny.