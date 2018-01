Seis soldados russos morrem em choques na Chechênia Ataques rebeldes e explosões de minas deixaram seis soldados russos mortos e 11 feridos na conturbada república separatista da Chechênia durante as últimas 24 horas, revelou neste sábado, uma fonte ligada à administração pró-Moscou da conturbada região. O mau tempo impediu pousos e decolagens por parte da força aérea russa. Mesmo assim, as forças federais bombardearam supostas posições rebeldes em Urus-Martan, Vedeno e Shali, prosseguiu a fonte. A nova guerra na Chechênia já está em seu quinto ano e transformou-se em um impasse sangrento entre as partes. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recusa-se a negociar com os rebeldes chechenos e tenta impor atualmente uma série de medidas para restaurar a estabilidade em uma região que viveu duas guerras em apenas uma década.