Seis soldados russos morrem em choques na Chechênia Seis soldados russos morreram em ataques rebeldes e explosões de minas terrestres na conturbada república separatista da Chechênia durante as últimas 24 horas, disse neste domingo uma fonte ligada à administração chechena pró-Moscou. Três soldados morreram e 11 ficaram feridos em 16 ataques rebeldes contra posições russas na Chechênia durante as últimas 24 horas, explicou a fonte. Outro soldado morreu em um tiroteio ocorrido ontem em Serzhen-Yurt, no sul do território. Em Grozny, capital chechena, dois especialistas morreram quando tentavam desarmar uma mina terrestre.