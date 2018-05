Seja qual for, vestido de Kate indicará tendência

LONDRES

Um dos segredos mais bem guardados da Grã-Bretanha hoje não está relacionado com a política externa do país nem com possíveis mudanças na economia. O mistério que mais intriga a população britânica nesta semana é apenas um: como será o vestido de noiva usado por Kate Middleton no casamento com o príncipe William, depois de amanhã.

A única certeza sobre o tema é a de que independentemente da decisão tomada por Kate, o vestido que ela usará na cerimônia deve marcar tendências no segmento de moda para noivas pelas próximas décadas - assim como ocorreu com sua sogra, a princesa Diana, após o casamento com o príncipe Charles, em 1981.

Dizem que a expectativa em torno do vestido é tanta que Kate teria escolhido três opções diferentes para o grande dia, cuja transmissão pela TV e pela internet deve ser acompanhada por 2 bilhões de pessoas - mais que o dobro da audiência de eventos como a final da Copa do Mundo ou da chegada do homem à Lua.

Pouco se sabe sobre como será o vestido. Se seguir os parâmetros da etiqueta real, espera-se que seja um modelo com corte modesto, sem decote e sem deixar os braços à mostra. Já se o modelo seguir o estilo pessoal de Kate, pode-se esperar um vestido com corte mais esbelto, com cauda de sereia.

Há fortes rumores que a estilista responsável pelo vestido será Sophie Cranston, da marca espanhola Libelula. No entanto, a designer divulgou um comunicado negando os boatos, fazendo com que outros nomes como Sarah Burton, responsável pela marca de Alexander McQueen, e Alice Temperley fossem novamente cogitados.

Sarah Burton, que assumiu a marca de McQueen depois do suicídio do estilista no ano passado, desmentiu, em março, que seria responsável pelo vestido de Kate, mas, recentemente, seu nome voltou à banca de apostas. A designer, responsável por grande parte das combinações exóticas usadas pela cantora Lady Gaga, é considerada um dos grandes talentos do mundo da moda. "Acho que seria incrível se Kate escolhesse usar um vestido de McQueen", afirmou ao jornal britânico The Guardian Sarah Clark, editora de moda da revista Glamour. Outro fator que alimenta os rumores de que Kate usaria um vestido de McQueen é que, de acordo com a imprensa, Alexandra Shulman, a editora-chefe da Vogue britânica, teria recomendado à futura princesa, logo após o anúncio de seu noivado, que escolhesse a marca para vesti-la no dia do casamento.

Segundo fashionistas, Kate deve tentar se distanciar do estilo de sua sogra. As comparações, porém, são inevitáveis. Assim como Diana, tudo que Kate usa, vira moda. Estimativas do site Style Compare afirmam que as vendas de um vestido preto de manga curta aumentaram 90% depois de Kate usar um modelo semelhante durante um passeio em Londres. / THE NEW YORK TIMES

POSSIBILIDADES

Feito em casa

Há boatos de que Kate Middleton seria a responsável por fazer o próprio vestido

Modelos

A futura princesa teria encomendado três vestidos diferentes para evitar que fotos do verdadeiro escolhido vazassem

Alexander McQueen

A marca teria sido recomendada pela editora da "Vogue"