Sem acordo, protesto por eleições continua na Tailândia

Os chamados "Camisas Vermelhas" também pediram que seus simpatizantes no interior do país enfrentem as forças de segurança. Muitos deles já começaram a fazer barreiras em rodovias no entorno de Bangcoc para evitar que reforço policial entre na cidade.

O primeiro-ministro tailandês deu uma entrevista transmitida pela televisão, ao lado do chefe do exército, em um aparente esforço para acabar com rumores de que há um racha entre o governo e o exército. A entrevista foi feita um dia depois de Abhisit rejeitar o pedido de dissolução imediata do Parlamento proposto pelos Camisas Vermelhas, o que reduziu as esperanças de um fim pacífico para a crise.

"O processo de solução está em andamento, mas pode não satisfazer a todos. O governo, e não apenas o exército, estão se preparando para o que pode levar ao próximo nível", disse Abhisit na entrevista, sem dizer qual seria esse próximo nível.

Os distúrbios em Bangcoc já mataram ao menos 26 pessoas e deixaram feridas quase 1 mil desde que os Camisas Vermelhas passaram a ocupar a capital tailandesa, há um mês, fechando hotéis cinco estrelas e shoppings centers, paralisando a vida diária dos habitantes da cidade e custando ao comércio local milhões de dólares por dia.

Os Camisas Vermelhas consistem principalmente de habitantes de áreas rurais que apoiam o ex-primeiro-ministro, Thaksin Shinawatra, e ativistas pró-democracia que se opõem ao golpe militar que o retirou do poder em 2006. Os manifestantes acreditam que o governo de Abhisit é ilegítimo porque ele assumiu o poder sob pressão do exército, por meio de um voto parlamentar, depois que duas decisões judiciais retiraram do poder dois governos pró-Thaksin que haviam sido eleitos.