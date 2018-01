Sem apoio, premiê francês decreta reforma do trabalho

Depois de quatro meses de debates, de 14 grandes protestos de rua, de centenas de atos de vandalismo e de choques entre a polícia e manifestantes, o governo da França decidiu nesta terça-feira, 5, decretar a lei de reforma do mercado de trabalho, passando por cima do Parlamento, onde não tinha maioria.

A decisão representa mais um choque político, pois põe outra vez em perigo o premiê Manuel Valls, que pode ter de passar por um voto de confiança nessa semana.

Se perder, Valls cai, jogando a gestão do presidente francês, François Hollande, na berlinda a pouco mais de dez meses das eleições presidenciais.

Ainda assim, o premiê decidiu correr o risco, pois não contava com todos os votos dos deputados do Partido Socialista para aprovar a Lei El-Khomri – como ficou conhecida em função da ministra do Trabalho, Miriam El-Khomri. Desde março, a legislação vinha sendo contestada nas ruas porque, segundo a Confederação-Geral do Trabalho, atinge em cheio os direitos sociais.

O texto prevê flexibilizar o Contrato de Duração Indeterminada, admitindo novos critérios para demissões mais baratas e simplificadas, em especial para empresas em dificuldades financeiras. A partir de agora o tempo máximo de trabalho por dia passará de 10 para 12 horas, e o trabalhador receberá menos pelas horas extras trabalhadas.

Outro ponto importante e muito combatido foi o artigo que extinguiu o direito de veto que um sindicato majoritário de trabalhadores de uma empresa tinha sobre um acordo coletivo. A partir de agora, quando houver impasse um referendo será realizado no interior da companhia.

A enorme contestação social, em especial de movimentos de extrema esquerda paralisou o debate político na França e tornou a tramitação do projeto impossível na Assembleia Nacional. Hoje, Valls anunciou o fim do debate, acionando mais uma vez o artigo 49-3 da Constituição para aprovar por decreto a reforma do mercado de trabalho.

Para o secretário-geral da CGT, Philippe Martinez, a decretação da lei mostra a fragilidade do governo Hollande-Valls: “Aqueles que estão em situação de fraqueza usam o artigo 49-3”. O cientista político Rémi Lefebvre, do Centro Nacional de Pesquisa Científica, crê que Hollande, Valls e o PS não têm nada a comemorar.

“Em termos de legitimidade, foi uma catástrofe. É uma vitória de Pirro, pois raramente se viu tal nível de ódio pelo Partido Socialista.”