Sem favorito no palco, candidatos têm prévia sobre imigração

Prestes a se enfrentar no primeiro debate entre os republicanos, amanhã, os pré-candidatos falaram sobre suas propostas. O evento não teve os momentos impactantes de um debate real, mas permitiu que os participantes expusessem suas ideias.

Trump, que lidera as pesquisas entre os eleitores republicanos, se recusou a aparecer no fórum alegando estar indignado com um editorial escrito sobre ele pelo jornal Union Leader, de New Hampshire, um dos patrocinadores do evento.

Todos sublinharam a necessidade de garantir a segurança da fronteira dos EUA antes de tomar outras medidas para lidar com a questão da imigração, sobre a qual a maioria concordou que deveria ter como base um programa que convide estrangeiros para trabalhar legalmente no país.

O presidente Barack Obama diz que grandes avanços foram feitos para proteger a fronteira, mas o ex-governador do Texas, Rick Perry, discordou. "É como uma ferida grave. Você quer estancar o fluxo", disse Perry, cujo Estado mantém uma longa fronteira com o México. Mesmo Jeb Bush, ex-governador da Flórida que apoia uma reforma abrangente na questão imigratória, disse que é preciso impor limites à "cadeia de imigração" - o direito dos novos cidadãos americanos de trazerem parentes de outros países. A ênfase à imigração é uma indicação do impacto de Trump entre os republicanos. Suas polêmicas declarações, nas quais chamou imigrantes mexicanos de criminosos, ameaçam afastar o decisivo voto latino.

