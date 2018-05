Sem financiamento, reforma econômica de Cuba pode naufragar

CORRESPONDENTE/ WASHINGTON

A decisão do 6.º Congresso do Partido Comunista de Cuba de legitimar as propriedades agrícolas privadas e as pequenas empresas esbarra na escassez de financiamento, no curto prazo, para essas iniciativas. A ausência de um sistema de crédito e de países financiadores está na raiz do pessimismo de especialistas em América Latina nos EUA em relação às reformas econômicas anunciadas em Havana, na última terça-feira.

A falta de esperança na reforma econômica provoca ceticismo também com relação ao processo gradual da democratização. A eleição de José Ramon Machado, companheiro dos irmãos Castro na Revolução Cubana, para o segundo posto mais importante do partido foi uma ducha de água fria sobre as expectativas de renovação política e de mudança.

"Há uma enorme chance de colapso do sistema. A falta de financiamento, a preservação do excesso de controle sobre a economia, a intenção do partido de eliminar as cadernetas de racionamento e o desemprego de 500 mil servidores públicos nos últimos seis meses tendem a deixar a situação insustentável", disse Peter Hakim, presidente do Inter-American Dialogue.

A carência de linhas de financiamento para Cuba é explicada pela sua distância do sistema interamericano. Suspensa da Organização dos Estados Americanos (OEA) desde 1962, Cuba foi desligada também do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O país não é membro da Corporação Andina de Fomento nem de outro grupo regional.

Dependente por quase 30 anos dos recursos da antiga União Soviética, a ilha recebeu, nos últimos anos, divisas da Venezuela. Como lembra Hakim, governos conservadores sucederam socialistas na Grã-Bretanha, na França, na Itália, na Suécia e o mesmo deverá ocorrer na Espanha. Isso significa menor interesse da Europa em financiar ou investir em Cuba. A China não quer contribuir com Havana para não abrir um novo atrito com os EUA.

Segundo Arturo López-Levy, professor da Universidade de Denver, Raúl Castro mostra-se insatisfeito com a lentidão do processo e necessitará de ajuda externa. O Brasil seria útil nessa "hora crítica" como fonte de investimento, de assistência técnica e de cooperação. Igualmente, como instigador da adesão de Cuba às organizações de integração da América Latina e como "ponte entre Havana e os organismos hemisféricos", em especial a OEA e o BID.

A dificuldade maior estará nos EUA, onde o governo de Barack Obama não pretende comprar uma nova briga com a Câmara dos Deputados, de maioria republicana. A presidência do Comitê de Relações Exteriores está nas mãos da deputada Ileana Ros-Lehtinen, eleita pelos cubanos anticastristas da Flórida.

Para López-Levy, a chance de mudança nas relações EUA-Cuba virá apenas em um eventual segundo mandato de Obama, a ser decidido nas eleições de 2012.C