Sem polícia, Bagdá é saqueada Pelo segundo dia consecutivo, milhares de saqueadores continuaram agindo em Bagdá sem nenhuma repressão das forças de ocupação americanas, levando de tudo das residências de líderes do regime de Saddam Hussein e seus parentes, de edifícios públicos e até de hospitais. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com sede em Genebra, informou que dois grandes hospitais da cidade e vários de pequeno porte foram atacados por bandos armados que levaram até camas, fios elétricos e equipamentos médicos. Um dos hospitais pilhados foi o Al-Kindi, um estabelecimento crucial no atendimento da população do nordeste da cidade. Seus funcionários temem voltar ao trabalho. Um outro, o Medical City, estava cercado por homens armados, além de enfrentar a escassez de água e suprimentos médicos, por causa dos bombardeios nas últimas semanas. Muitas clínicas fecharam as portas por medo de ataques. Também foram pilhadas a Embaixada da Alemanha, um centro cultural francês e a casa do embaixador da Finlândia. Os saqueadores, muitos armados, percorrem as ruas, desguarnecidas de policiamento desde a tomada de Bagdá na quarta-feira pelas forças americanas, que não estão se incumbindo da segurança da população. Os alvos mais cobiçados foram as casas de ex-dirigentes. Os bandos deixaram praticamente só a estrutura das casas de Ali Hassan al-Majid - primo de Saddam conhecido como Ali Químico, por supostamente ter comandado um ataque com armas químicas contra os curdos, em 1988, a do vice-primeiro-ministro Tareq Aziz, a do filho mais velho de Saddam, Udai, e a de uma das filhas do ex-presidente, Hala, de seu meio-irmão Wataban e de generais. O paradeiro de todos é desconhecido. Da casa de Udai a multidão levou vinho, uísque, armas, pinturas de mulheres seminuas, os metais sanitários banhados em ouro, a privada e até os cavalos de raça. Só sobrou uma churrasqueira. Alguns dias atrás, os iraquianos estavam tão aterrorizados com o regime que até temiam olhar para a residência, às margens do Rio Tigre. Antes era proibido circular de carro nessa rua, agora tomada por um enorme congestionamento. Na enorme mansão de Aziz, os saqueadores chegaram de caminhonete, trailers e até em enorme ônibus e levaram de tudo, até a fiação. Nem mesmo a biblioteca de Aziz foi poupada. Entre os volumes deixados para trás pela multidão estavam as obras completas de Saddam, um livro escrito pelo ex-presidente americano Richard Nixon e o romance O Poderoso Chefão, de Mário Puzo. Boa parte dos saqueadores eram do bairro chamado Saddam City, uma região pobre, que abriga cerca de 2 milhões de muçulmanos xiitas. Um comandante dos fuzileiros americanos anunciou no final do dia que algumas de suas unidades irão impor um toque de recolher do anoitecer ao amanhecer a partir desta sexta-feira em Bagdá. Veja o especial :