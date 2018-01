Sem querer, mulher entra armada em avião nos EUA Uma mulher passou pela segurança do Aeroporto LaGuardia de Nova York com uma pistola artordoante - uma arma que dispara descargas elétricas - e uma faca na bolsa. Ela depois se lembrou de que carregava os objetos proibidos e avisou as autoridades. ?Ela chamou o comissário de bordo?, disse a porta-voz da empresa aérea Spirit Airlines. O piloto chamou o Aeroporto Internacional de Denver e a polícia recebeu a mulher no portão de desembarque. Ela foi interrogada e liberada. As autoridades americanas não comentaram a falha de segurança.