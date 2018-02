Sem resgate Em 13 de fevereiro, o presidente François Hollande recebeu no Palácio do Eliseu famílias de franceses reféns da filial da Al-Qaeda no Norte da África. Ele lhes disse que, de agora em diante, o Estado não só rejeitará qualquer transação financeira com sequestradores, como se oporá à entrega de dinheiro pelas famílias de reféns, seus empregadores ou companhias de seguro. Comunicar semelhante decisão a pais, cônjuges, filhos de uma pessoa detida há meses por assassinos não foi uma tarefa fácil.