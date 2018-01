Sem rivais, Putin caminha rumo à reeleição Cerca de 100 milhões de russos estão habilitados a votar nas eleições presidenciais de amanhã, que têm como indiscutível favorito o presidente Vladimir Putin, de 51 anos. Esta será a quarta eleição presidencial russa desde que em junho de 1991 - meio ano antes do desmoronamento da União Soviética - Boris Yeltsin ocupou pela primeira vez este cargo na Rússia, uma das antigas 15 repúblicas soviéticas. Os colégios eleitorais abrirão às 8 horas e fecharão às 20 horas. No entanto, como a Rússia - o maior país do mundo - tem 11 fusos horários, a jornada eleitoral terá 22 horas de duração. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos dos eleitores que forem às urnas, do contrário será convocado um segundo pleito entre os dois mais votados. O vencedor será o que obtiver maioria simples. O segundo turno parece uma possibilidade descartada, já que Putin deve obter mais de 70% dos votos, segundo as últimas pesquisas divulgadas na semana passada. O maior problema de Putin é estimular os russos a ir às urnas, pois as eleições só serão válidas se participar a metade mais um dos cidadãos com direito a voto.