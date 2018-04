Sem-terra paraguaios discutem hoje futuro de invasões Os sem-terra paraguaios, denominados carperos, vão realizar uma assembleia hoje, às 18 horas (horário de Brasília), para decidir se avançam com as invasões de terras na fronteira com o Brasil. Em entrevista por telefone à Agencia Estado, um dos líderes do movimento, Victoriano López, disse que a assembleia deve decidir os próximos passos do movimento e analisar os resultados da reunião que mantiveram ontem com o governo do presidente Fernando Lugo.