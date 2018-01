Sem-teto é espancado até a morte por jovens em Tóquio Um sem-teto de 55 anos foi espancado até a morte na zona norte de Tóquio por diversos garotos que o socaram durante mais de uma hora, informou a polícia local neste sábado. O homem foi encontrado em meio a uma poça de sangue pela polícia no fim da noite de ontem em um parque no bairro de Higashimurayama, na região norte da capital japonesa, e foi considerado morto depois de ser levado a um hospital próximo. Um outro sem-teto avisou a polícia que um grupo de três a cinco garotos espancou a vítima por quase uma hora e meia, disse o oficial de polícia Katsuhiro Fujita. O sem-teto morto foi identificado como Kunihiko Suzuki. Ele era um dos três homens que dormiam no parque no momento do ataque, revelou a polícia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.