Sem-teto é surrado até a morte na Flórida Três ataques a moradores de rua ocorreram na madrugada desta quinta-feira em Miami. Entre as vítimas, uma pessoa morreu e as outras duas foram levadas ao hospital gravemente feridas. Imagens captadas por uma câmera de segurança mostraram um dos três incidentes ocorridos e alarmaram a comunidade do sul da Flórida. No primeiro episódio de violência, ocorrido nos terrenos da Florida Atlantic University, as câmeras de segurança captaram a imagem de duas pessoas, aparentemente adolescentes, agredindo uma vítima indefesa no solo. Segundo a Polícia, o sobrevivente da surra avisou um vigilante do centro de estudos e foi levado ferido a um hospital. O segundo incidente aconteceu em Church by the Sea e a vítima também conseguiu pedir ajuda a um bombeiro e está internada em estado grave. Aproximadamente uma hora depois, Norris Gaynor, de 45 anos, que sofreu um ataque no parque da Esplanada do Centro de Artes Cênicas do Condado Broward, no norte de Miami, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Centro Clínico Geral. A porta-voz da Polícia de Fort Lauderdale, Katherine Collins, disse à imprensa que as imagens registradas pelas câmeras de segurança não mostram discussões nem conflitos antes do ataque. Collins indicou que, embora não haja certeza de que os três casos estejam relacionados, "as semelhanças são muito óbvias". As autoridades estão investigando o caso e buscam dois ou quatro suspeitos de cor branca como supostos agressores.