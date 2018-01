Sem véu, meninas não são salvas em incêndio na Arábia e morrem Policiais sauditas proibiram, nesta sexta-feira, que cerca de 15 meninas fossem salvas pelos bombeiros de uma escola em chamas. As 15 meninas morreram. Outras 50 meninas ficaram feridas no incêndio e mais de 700 de seus colegas foram salvos pelos bombeiros. Segundo o jornal The Saudi Gazette, citado pela BBC, os policiais teriam impedido que as meninas fossem socorridas por não estarem vestidas de maneira adequada. Segundo a BBC, testemunhas disseram que policiais da chamada Comissão para a Promoção da Virtude e a Prevenção do Vício bateram nas crianças e fecharam os portões para que elas não deixassem o prédio sem o véu utilizado pelas muçulmanas para cobrir a cabeça. Leia mais no site da BBC