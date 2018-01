Semana começa violenta no Iraque Pelo menos sete iraquianos morreram nesta segunda-feira na explosão de um carro-bomba em frente a um posto de controle das portas de acesso à "zona verde", no centro de Bagdá, informaram fontes policiais. As mesmas fontes asseguraram que outras quinze pessoas ficaram feridas. No final de semana, sete soldados dos EUA morreram em combate na província rebelde de Al-Anbar, reduto da insurgência, revelou nesta segunda-feira o comando militar norte-americano. Os militares perderam a vida quando realizavam operações classificadas como ?de segurança e estabilização? em dois pontos desta violenta província do oeste do Iraque. As mortes coincidem com o recrudescimento dos combates na cidade iraquiana de Faluja, bombardeada no final de semana depois de quase três semanas de calma. Segundo testemunhas, o centro de Faluja foi palco de combates corpo-a-corpo entre marines e grupos de milicianos rebeldes.