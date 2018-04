'Sempre há condições para um golpe'

Em entrevista ao Estado, por telefone, o ex-militar afirmou que, apesar de hoje as Forças Armadas serem leais ao governo, ainda há condições para um golpe de Estado semelhante ao que ele tentou dar 20 anos atrás.

Vinte anos depois da tentativa de golpe, como o senhor analisa hoje os acontecimentos de 4 de fevereiro de 1992?

Acredito que a tentativa de golpe era uma necessidade daquele momento, no qual havia uma realidade política e social muito complexa no país. O 4 de Fevereiro foi uma resposta dos militares ao que estava ocorrendo no país em relação ao uso das Forças Armadas. Naquela época, era necessária uma mudança não apenas do Estado venezuelano, mas também da sociedade na Venezuela.

Como é hoje sua relação com os outros comandantes que participaram do 4F?

É excelente. Acredito que não temos problemas. Tenho uma relação muito fluida com todos os comandantes e até mesmo com Hugo Chávez. O problema com Chávez é que ele está no centro do poder. Chávez é o presidente da república e, por isso, tenho pouca comunicação com ele.

Mas o senhor ainda é próximo do presidente?

Faz mais de dez anos que eu me afastei do presidente, pois não compartilhava com ele algumas ideias do processo bolivariano. Sempre disse ao povo que o que me unia a Chávez era um projeto, mas o que nos separa é um processo. Estou pessoalmente comprometido com o projeto bolivariano, mas não estou de acordo com algumas coisas que se fazem no processo.

Que coisas?

Bom, acredito que há um problema de ataque à corrupção que não foi desenvolvido, já que a corrupção vem ganhando espaço dentro da sociedade venezuelana. Acredito que não foram criadas as estruturas necessárias para combater esse problema.

Olhando para trás, hoje o sr. se arrepende da tentativa de golpe?

Claro que não! Acredito que não há do que se arrepender. O 4F foi um momento histórico no qual a história da Venezuela foi dividida em duas. Agora se fala de "antes do 4 de Fevereiro" e "depois do 4 de Fevereiro". Foi um marco no qual foi defendida uma verdadeira mudança no país por meio da refundação da república e da criação de uma nova democracia, uma democracia participativa que, para mim, é a democracia autêntica.

O sr. acredita que hoje há condições para um golpe semelhante ao que foi tentado há 20 anos?

Acredito que sempre há condições para um golpe, pois os problemas sociais que confrontam as sociedades são permanentes. Acredito, no entanto, que as Forças Armadas de hoje na Venezuela são completamente diferentes das do passado. As Forças Armadas do passado obedeciam ao "império". Agora, não. Agora temos uma Força Armada autônoma que tem consciência nacionalista e sabe exatamente para que existe: defender o povo venezuelano. / R. M.