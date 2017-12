Senado americano rechaça emenda contra casamento gay O Senado dos Estados Unidos rechaçou nesta quarta-feira uma emenda constitucional cujo objetivo era proibir o matrimônio entre homossexuais. Porém, os republicanos não desistiram de seu propósito e levaram a proposta à Casa de Representantes (deputados). O apoio "enérgico" do presidente George W. Bush não foi o suficiente para levar a diante a proposta. Embora a maioria dos senadores tenham apoiado a emenda, os 49 votos a favor da proibição do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo ficaram 11 sufrágios abaixo dos 60 requeridos para proceder uma votação final sobre a emenda. Em 2004, uma iniciativa similar foi rejeitada pelo Congresso. A diferença foi que na votação desta quarta-feira os republicanos perderam posição, já que tiveram um voto a menos do que na última seção, quando o resultado foi 50 a 48. Desta vez, o senador republicano pelo estado de New Hampshire, Judd Gregg, votou contra a emenda. Em 2004, votou a favor. Além disso, a ausência de um legislador republicano, que estava em viagem com o Bush, também representou um voto a favor a menos. De olho nas eleições Apesar de tudo, alguns republicanos parecem estar satisfeitos com esta votação. Segundo analistas, ela servirá para estimular o eleitorado mais conservador nas eleições legislativas de novembro, quando se renova parte do Congresso. "Estamos construindo votos. Isto é o que falta para alcançar a maioria de dois terços", disse o senador republicano pela Luisiana, David Vitter, para resumir o sentimento de muitos legisladores que votaram a favor da emenda. Para que esta reforma constitucional entre em vigor, é necessário o apoio de dois terços do Senado e da Casa dos Representantes, além de ter que ser ratificada por pelo menos 38 dos 50 estados. Ainda assim, os republicanos estão decididos a não abrir mão deste assunto que lhes pode render alguns votos, especialmente agora que tanto Bush como seu partido estão com baixos índices de popularidade. O líder da maioria na Casa dos Representantes, John Boehner, de Ohio, anunciou sua intenção de levar a emenda a votação nesta instância no próximo mês. Divisões Durante o debate no Senado, republicanos criticaram "ativistas" e juízes que, segundo eles, manipulam as leis segundo suas crenças. O senador democrata Patrick Leahy divulgou um comunicado dizendo que este debate pretende dividir a sociedade e fazer com que os cidadãos se esqueçam "dos problemas que os assediam, desde os altos preços da gasolina, passando pela segurança nacional e as políticas fiscais". Atualmente, somente o estado de Massachusetts permite o casamento entre homossexuais, enquanto que os estados de Vermont e Connecticut celebram a união civil e outros estados oferecem apenas algum tipo de reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Desde a aprovação da Constituição americana, em 1789, foram aprovadas somente 27 emendas. A última foi em 1992, sobre o salário dos congressistas.