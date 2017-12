Senado americano rejeita proposta de retirada do Iraque O senado americano, controlado pelos republicanos, rejeitou por uma grande maioria de votos o pedido do partido Democrata para início da retirada de tropas americanas no Iraque no fim do ano. A decisão acontece em um momento em que os dois partidos procuram definir suas posições eleitorais sobre uma guerra que está se tornando cada vez mais impopular. O Senado rejeitou, por uma votação de 86 a 13, a proposta democrata que estabelecia a retirada de todos os soldados do Iraque até julho de 2007, começando no final deste ano. "A retirada não é uma opção. Render-se não é uma solução", declarou o líder da maioria republicana no Senado, Bill Frist. O senador caracterizou os democratas como derrotistas que querem abandonar o Iraque antes que a missão do Exército seja cumprida. Em resposta, o líder democrata no Senado, Harry Reid, classificou os líderes republicanos como seguidores cegos da estratégia "fracassada do presidente Bush de manter o curso". Retirada sem prazo Minutos depois, o Senado rejeitou por 60 votos a 39 a proposta mais popular entre os democratas: uma resolução não obrigatória que estabelece o começo da retirada das tropas, mas sem um prazo para o fim da guerra. A votação ocorreu uma semana depois de o Congresso rejeitar o prazo de retirada para os 127 mil soldados americanos no Iraque e que as pesquisas de opinião mostram que os eleitores estão fatigados da guerra em seu quarto ano. Republicanos argumentam que os Estados Unidos devem se manter firmes para ajudar o novo governo iraquiano, enquanto os democratas exigem que a administração Bush deixe claro que as Forças americanas não estarão no Iraque para sempre. "Devemos mostrar apoio e não enviar um sinal de que podemos puxar seu tapete", disse o senador republicano John Warner. Contudo, o senador democrata Russ Feingold afirmou que "é hora de mostrar aos iraquianos que fizemos o que podíamos militarmente". Administração Bush A administração Bush afirma que as tropas americanas ficarão no Iraque até que as forças de segurança iraquianas possam defender o país contra a insurgência, que aumentou depois da invasão em 2003. Republicanos se opõem a qualquer prazo de retirada. Eles afirmam que um retorno prematuro das tropas e um pronunciamento de tal plano poderia gerar uma guerra civil, aumento do terrorismo, ameaça à segurança americana e ao governo iraquiano que tenta se estabilizar. Em resposta, quase todos os democratas criticam o partido Republicano por seguir o caminho de Bush a quem acusam de falhar em articular um plano para o futuro das tropas no Iraque.