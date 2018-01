Senado americano vota contra desarmamento O Senado norte-americano derrubou, por 65 votos contra 33, um projeto que destinava recursos ao programa de compra de armas de fogo criado há dois anos pelo ex-presidente Bill Clinton. O presidente George W. Bush já havia anunciado no mês passado que encerraria esse programa, alegando não haver provas de que a redução do número de armas de fogo em poder do público contribuía para o declínio da criminalidade. O programa repassava recursos para que os departamentos de polícia das cidades comprassem armas a cerca de US$ 50 cada; as armas recolhidas eram destruídas.