Senado cobra de Bush mais clareza no Iraque O presidente americano, George W. Bush, perdeu o controle de sua política no Iraque por causa da disputa entre os funcionários de seu governo, disseram hoje os líderes da Comissão de Relações Externas do Senado. Dois influentes senadores, o republicano Richard Lugar e o democrata Joseph Biden, pediram hoje a Bush um plano "mais claro" para a pós-guerra no Iraque, horas depois que um atentado deixou seis mortos em Bagdá. "O governo deve explicar qual é seu plano, já que parece enviar mensagens contraditórias permanentemente. Isso nutre a falta de confiança sobre a questão do Iraque, no Congresso e entre os americanos", disse Lugar, presidente do comitê do Senado, à TV NBC. Biden, por sua vez, disse que "não há uma clara articulação entre o governo sobre quais são os objetivos, a mensagem e os planos". "Você tem uma significativa divisão no governo entre os Powells e os Rumsfelds", disse Biden, referindo-se a uma disputa entre os partidários do moderado secretário de Estado, Colin Powell, e do linha dura secretário da Defesa, Donald Rumsfeld. Para rebater as acusações, a Casa Branca continuará amanhã com sua "campanha de relações públicas", com várias entrevistas de Bush a redes de TV americanas. A Casa Branca considera que as grandes redes de TV e os jornais mais influentes só oferecem os aspectos negativos da situação no Iraque e não refletem as melhoras do dia-a-dia.