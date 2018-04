Senado da Rússia ratifica novo Start

MOSCOU - O Senado da Rússia ratificou nesta quarta-feira, 26, o novo tratado de desarmamento nuclear fechado entre o país e os EUA. Esse era o passo final para a aprovação do documento, o primeiro pacto nuclear entre os dois lados em 20 anos.

Todos os 137 senadores da Câmara Alta do Parlamento russo aprovaram o novo tratado, conhecido como Start. O documento foi firmado pelo presidente russo, Dmitri Medvedev, e por seu colega americano, Barack Obama, em 8 de abril de 2010, em Praga, na República Checa.

O novo Tratado Estratégico de Redução de Armas (Start, na sigla em inglês) prevê a redução em 30% nas ogivas nucleares antigas pelos dois países. Além disso, limita a 700 os mísseis de longo alcance e bombardeiros dessas nações. A Câmara dos Deputados russa apoiou a medida em uma terceira e última votação nesta terça-feira. O Senado dos EUA havia ratificado o texto no mês passado.

O Start original foi fechado em 1991 e expirou no final de 2009. Nos EUA, Obama pressionou pela aprovação do novo pacto, considerado uma de suas prioridades na política externa. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.