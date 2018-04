Senado derruba veto de Bush pela primeira vez Com 79 votos a favor e 14 contra, o Senado americano derrubou ontem um veto do presidente George W. Bush a um projeto de lei sobre recursos hídricos. Foi a primeira vez desde o início do governo Bush, há sete anos, que o Senado derruba um veto presidencial. Orçado em US$ 23 bilhões, o projeto prevê a construção de diques e sistemas de saneamento.