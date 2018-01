Senado diz não à concentração da mídia nos EUA Por 55 votos contra 44, o Senado norte-americano aprovou uma resolução que bloqueia o processo de concentração do setor de jornais e rádio e teledifusão nos EUA. A resolução agora será enviada à Câmara, onde sua aprovação é considerada mais difícil. O presidente George W. Bush já ameaçou vetá-la, caso seja aprovada nas duas Casas do Congresso. A resolução aprovada hoje anula a reforma das regras de controle do setor de mídia aprovadas em junho passado pela Federal Communications Commission (FCC), cujo presidente é Michael Powell, filho do secretário de Estado, Colin Powell. As mudanças favorecem a concentração do setor, por permitir que uma rede de televisão aumente sua penetração para até 45% da audiência nacional e por permitir que empresas de TV controlem jornais (ou vice-versa) nas mesmas praças. Qualquer que seja o encaminhamento dado no Congresso, porém, as mudanças, mesmo que não sejam revertidas, não deverão entrar em vigor neste ano. Emissoras de rádio de pequeno porte entraram com um processo contra a resolução da FCC em um tribunal federal de Filadélfia (Pensilvânia) e os primeiros depoimentos estão marcados somente para 5 de novembro.