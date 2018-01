Senado do Paraguai inicia julgamento de Macchi O Senado paraguaio marcou para hoje o início do processo de julgamento político do presidente Luis González Macchi, com a entrada em plenário da ata de acusação elaborada pela Câmara dos Deputados. O presidente é acusado de mal desempenho de suas funções constitucionais e corrupção. Segundo meios políticos locais, não haverá votos suficientes na Casa para condenar o chefe do governo e cassar o seu mandato. As informações são das agências internacionais.