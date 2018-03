Senado dos EUA aprova ajuda ao setor imobiliário do país

O Senado norte-americano aprovou neste sábado, 26, por 72 votos a 13 a lei que prevê apoio ao setor imobiliário do país. A legislação, definida em sessão realizada extraordinariamente neste fim de semana, inclui medidas de alívio tributário para os mutuários, um programa de US$ 300 bilhões em refinanciamento de empréstimos e um plano de apoio financeiro para agências hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac. O temor de que estas empresas estivessem à beira de um colapso fez com que os senadores eliminassem na última sexta os últimos impedimentos ao projeto de lei. O pacote inclui ainda um aumento do limite do débito federal para US$ 10,6 trilhões e reformas para regular a Administração Imobiliária Federal (FHA, na sigla em inglês). A aprovação de hoje completa as ações dos congressistas, após meses de discussões envolvendo a Câmara e o Senado, o Departamento do Tesouro e outros órgãos reguladores federais. A Câmara aprovou a legislação na quarta-feira. A lei será enviada agora para o presidente George W. Bush. Apesar de questionar algumas provisões previstas na legislação, a Casa Branca afirmou que o presidente deve sancionar a lei. A expectativa é que a nova legislação ajude a revigorar o mercado imobiliário diante do colapso do setor e os reflexos sobre os mercados financeiros do mundo. Dados recentes indicam que as vendas do setor imobiliário recuaram para os piores níveis em 10 anos e os preços seguem em declínio em todo o país. Calcula-se que a iniciativa ajude cerca de 400 mil proprietários de imóveis a evitarem uma execução hipotecária, pois teriam a oportunidade de refinanciar suas propriedades com empréstimos mais acessíveis pela FHA. A medida aumenta de US$ 417 mil para US$ 625 mil o limite dos empréstimos hipotecários que podem adquirir a Fannie Mae e a Freddie Mac, assegurados pela FHA. A pedido dos republicanos, a medida também estipula a criação de uma entidade federal que regule as duas companhias hipotecárias.