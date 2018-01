Senado dos EUA aprova envio de tropas à fronteira com o México O Senado dos Estados Unidos aprovou o deslocamento de tropas da Guarda Nacional para ajudar a deter o fluxo de imigrantes ilegais pela fronteira com o México. A emenda foi aprovada por 83 votos a 10. Não houve muitas discussões. De acordo com o texto, as tropas da Guarda Nacional não participarão de atividades de "registro, apreensão e detenção" de estrangeiros imigrantes ilegais. Os números não foram especificados na emenda. Mas o presidente George W. Bush propôs o envio de 6 mil soldados da Guarda Nacional a partir de junho e ao longo de 24 meses. Fontes do Congresso informaram que as tarefas da Guarda Nacional estarão limitadas a prestar apoio à Patrulha de Fronteira, que se encarrega da interceptação de imigrantes ilegais provenientes do México. A governadora do estado do Arizona, Janet Napolitano, anunciou que os primeiros 300 soldados da Guarda Nacional chegarão durante a primeira semana de junho. Os contingentes serão trocados a cada três semanas. Antes de aprovar a emenda sobre a Guarda Nacional, o Senado rejeitou uma moção para reduzir os salários de trabalhadores agrícolas. A proposta do senador republicano Saxby Chambliss era de modificar a forma de calcular a remuneração, como parte de um programa de trabalhadores temporários que integra o projeto de reforma migratória em debate. Coalizão A emenda foi derrotada por 50 votos a 43. Fontes do Congresso interpretaram o resultado como uma prova da solidez da coalizão de democratas e republicanos. Os dois partidos pretendem submeter o projeto de reforma a uma votação definitiva na Sexta-feira. Chambliss, que é contra a reforma, disse que sua emenda teria criado um sistema justo. Mas o senador democrata Edward Kennedy, que liderou a oposição na iniciativa, disse que "os salários propostos eram intoleráveis". A reforma migratória precisa de um mínimo de 60 votos de um total de 100 no Senado. Até agora os seus defensores parecem controlar o debate e contar com o apoio necessário, disseram fontes legislativas. Aprovado no Senado, o texto terá de ser harmonizado com o da Câmara de Representantes, que aumenta a segurança na fronteira e criminaliza os imigrantes em situação ilegal, estimados em cerca de 12 milhões. A versão do Senado propõe um programa de trabalhadores temporários, além de medidas para conceder cidadania a parte dos imigrantes ilegais. Até agora o Senado aprovou pelo menos 16 emendas de um projeto que parece cada vez mais com o defendido pelo presidente. Entre elas, a que propõe a construção de um muro de quase 600 quilômetros na fronteira sul e a declaração do inglês como "idioma nacional" dos Estados Unidos. Na semana passada, Bush pediu três vezes ao Senado que aprove a reforma ainda este mês.