Senado dos EUA aprova James Comey para dirigir FBI

Dos 94 votos, 93 foram favoráveis à nomeação de Comey para suceder Robert Mueller, que deixará a função em setembro após 12 anos no comando da polícia. O senador Rand Paul, que foi pré-candidato à presidência pelo republicanos no ano passado, foi o único contrário à indicação de Comey para o posto. A votação só foi possível depois que Paul removeu um obstáculo processual para a nomeação.

Comey era o número 2 do departamento de Justiça durante a gestão de George W. Bush na presidência norte-americana. Em 2004, ele se opôs a alguns aspectos do programa de vigilância e escutas das comunicações de cidadãos ordenado por Bush após os atentados terroristas em 11 de setembro de 2001. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.