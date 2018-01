Senado dos EUA aprova orçamento de US$ 355 bilhões para Defesa O Senado dos Estados Unidos aprovou por esmagadora maioria, nesta quinta-feira, um orçamento de US$ 355,4 bilhões para defesa em 2003 - uma demonstração de como o apoio ao Departamento de Defesa aumentou após os atentados de 11 de setembro. A medida dá ao Exército US$ 34,4 bilhões a mais em relação ao orçamento deste ano. Os gastos com pesquisa, pessoal, operações, buscas e programas de manutenção terão aumento de 9%. O projeto foi aprovado por 95 votos a favor e três contra. A Câmara dos Representantes aprovou sua versão da medida em junho. Os líderes esperam agora que um compromisso final seja firmado, quando os congressistas retornarem do recesso em agosto.