Senado dos EUA aprova pacote ao sistema financeiro por ampla margem O Senado dos Estados Unidos aprovou na noite desta quarta-feira o pacote de US$ 700 bilhões de socorro ao sistema financeiro. Agora, o pacote irá para a Câmara dos Representantes, que deverá votar a matéria na sexta-feira. Os senadores tiveram que incluir a prorrogação de isenções fiscais e outras medidas, como a extensão da garantia federal aos depósitos em contas correntes, de US$ 100 mil para US$ 250 mil, para o pacote passar. O pacote foi aprovado por ampla margem: 74 senadores votaram a favor e 25 votaram contra.