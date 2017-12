Senado dos EUA aprova projeto contra o bioterrorismo O Senado americano aprovou nesta terça-feira um projeto para melhorar a preparação dos Estados Unidos para enfrentar ataques bioterroristas, epidemias e outras emergências de saúde pública, com o desenvolvimento de vacinas e remédios. O projeto foi promovido pelos senadores Richard Burr, republicano, e Ted Kennedy, democrata. Os dois disseram que esperam a aprovação do texto pela Câmara de Representantes, para que a lei possa ser promulgada pelo presidente, George W. Bush. A iniciativa se baseia no Projeto Escudo Biológico de 2004, um programa criado para neutralizar armas biológicas e radioativas, acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medidas para proteger ao país de emergências como a gripe aviária. O projeto criaria dentro do Departamento de Saúde uma unidade central encarregada de sua aplicação e da busca de recursos para a pesquisa.