Senado dos EUA aprova projeto de US$ 4,5 bi para aids Enquanto cientistas e ativistas de todo o mundo participavam hoje do encerramento da XIV Conferência de Aids, em Barcelona, o Senado americano aprovava um projeto de lei que destina US$ 4,5 bilhões, ao longo de dois anos, para o tratamento a e prevenção da doença nos Estados Unidos e no exterior. O projeto, que criaria um plano americano de luta global contra a aids, deve ser conciliado com outra proposta - aprovada pelos deputados em dezembro - que exige que mais US$ 1,3 bilhão sejam gastos na luta contra a pandameia. "Com a aids já provocando mais de 20 milhões de vítimas, devemos desenvolver uma resposta coordenada que proporcione maior investimento em prevenção, tratamento e desenvolvimento de vacinas", disse o senador republicano Bill Frist, um dos autores do projeto. O projeto exige que o governo desenvolva um plano a longo prazo para reduzir a difusão da aids, autoriza novos gastos em tratamento, vacinas, educação e fortalece os esforços para proteger as crianças e as mulheres da contaminação. O texto cria um programa para que profissionais de saúde viajem para outros países, incluindo os africanos, para atender aos pacientes e treinar equipes médicas. O projeto contempla também o tratamento de outras duas doenças: tuberculose e malária. A data escolhida pelos senadores americanos para aprovação do projeto foi certeira. Nesta semana, em Barcelona, manifestantes vinham exigindo maior ajuda dos EUA e chegaram a interromper o discurso do secretário americano de Saúde, Tommy Thompson. Hoje, durante o último dia do encontro, na Espanha, o ex-presidente americano Bill Clinton e o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela se uniram e exortaram os EUA e outros países a aumentarem suas contribuições financeiras às ações antiaids ao redor do mundo. Os dois fizeram seu apelo diante de 15 mil participantes do evento. "A aids é uma guerra contra a humanidade", disse Mandela. "Uma guerra que requer a mobilização total do mundo". O ex-presidente, que teve tuberculose enquanto esteve na prisão sob o regime de apartheid em seu país, disse que a aids está ceifando mais vidas do que todas as guerras e desastres naturais. Ele defendeu também o acesso a medicamentos para todos os que precisem deles, não importando se podem ou não pagar. A cada dez segundos, uma pessoa morre por aids no mundo. Durante os cinco dias do evento, enquanto autoridades e especialistas discutiam o que fazer para deter a pandemia, estima-se que 48 mil pessoas tenham morrido de aids. A ONU prevê que 70 milhões perderão suas vidas nos próximos 20 anos caso ações duras não sejam adotadas rapidamente. Em seu discurso, Clinton disse que a derrota na batalha contra a aids significaria "mais terror, mais guerra e destruição". Com um retrato de uma menina nigeriana de quatro anos nas mãos, que nasceu saudável por causa das drogas que seus pais soropositivos lhe deram, Clinton disse que fará tudo o que estiver ao seu alcance, nos EUA e nos outros países, para conseguir mais dinheiro e mais ação. Clinton quer que Washington aumente sua ajuda ao Fundo Global para a Luta coma a Aids, Tuberculose e Malária, criado pela ONU em 2001. Especialistas asseguram que os países ricos têm de desembolsar US$ 10 bilhões ao ano. Hoje, o total de contribuições é de apenas US$ 2,8 bilhões.