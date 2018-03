Senado dos EUA aprova projeto de violência doméstica O Senado dos Estados Unidos aprovou com facilidade um projeto de violência doméstica nesta terça-feira, por 78 votos a 22. A legislação visa providenciar ajuda financeira para abrigos de mulheres vítimas de violência doméstica e para outros programas que evitem esse crime e trabalhem para puni-lo. Os custos do projeto devem alcançar US$ 2,2 bilhões nos próximos cinco anos.