Senado dos EUA aprova projeto sobre atrasos de voos

Muitos parlamentares já tinham deixado Washington para um recesso de uma semana quando o Senado aprovou por unanimidade a medida que visa dar ao Departamento de Transportes, que administra a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), maior flexibilidade orçamentária para reduzir o número das folgas.

Segundo o projeto de lei, a FAA deverá ser capaz de redirecionar até US$ 253 milhões de outras áreas do seu orçamento para sustentar o nível de pessoal.

A FAA começou a colocar a maior parte dos seus funcionários em licença no domingo,

exigindo que eles folguem um dia a cada dez dias, sem remuneração, medida considerada inevitável pela FAA devido à necessidade de cortar US$ 637 milhões do seu orçamento até 30 de setembro. As informações são da Dow Jones.