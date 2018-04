Senado dos EUA aprova US$ 106 bi para bancar guerras

O Senado aprovou o projeto por 91 votos a favor e 5 contra, com uma forte maioria de políticos de ambos os partidos apoiando a legislação. Agora a legislação seguirá à Casa Branca para sanção do presidente dos EUA, Barack Obama. A maior parte do dinheiro previsto será usada para pagar os soldados que estão no Iraque e no Afeganistão nos três meses e meio que ainda restam do ano fiscal em curso.

A legislação inclui também US$ 5 bilhões em recursos que o governo americano fornecerá ao Fundo Monetário Internacional (FMI). O dinheiro permitirá que o FMI tenha US$ 108 bilhões em caixa para emprestar recursos a países em desenvolvimento que lutam em meio à crise econômica mundial. O pacote também destinará US$ 7,65 bilhões para garantir que o governo federal americano esteja suficientemente preparado para combater uma possível pandemia do vírus H1N1, da gripe suína, no país. As informações são da Dow Jones.