Senado dos EUA aprova US$ 416 bilhões para o Pentágono O Senado dos Estados Unidos aprovou despesas de US$ 416 bilhões para o Pentágono no próximo ano, incluindo US$ 25 bilhões para as guerras no Iraque e no Afeganistão e dinheiro extra para 200.000 novos soldados e equipamentos como helicópteros Chinook. A votação, com 98 senadores a favor e nenhum contra, reflete o consenso de ano eleitoral sobre a necessidade de ampliar os gastos militares. Na votação de emendas, foram acrescentados US$ 95 milhões para ajuda às vítimas das guerras em curso no Sudão e no Chade, mas por 55 a 44 foi rejeitada uma verba extra de US$ 118 milhões para a mesma causa.