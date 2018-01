Senado dos EUA autoriza governo a assumir segurança em aeroportos O Senado americano aprovou, por unanimidade, uma nova legislação que transfere as operações de segurança dos aeroportos e em aviões para o governo federal, colocando o controle de bagagens e passageiros sob responsabilidade do Departamento dos Transportes no próximo ano. A medida tem por objetivo melhorar a segurança aérea após os ataques terroristas do dia 11 de setembro. O projeto deverá colocar cerca de 28 mil controladores de bagagem na folha de pagamentos do governo federal no próximo ano, uma medida que tirará esse serviço da responsabilidade de empresas privadas contratadas. O projeto segue agora para a Casa dos Representantes, o equivalente à Câmara dos Deputados, que deve aprovar o projeto ainda hoje, enviando a legislação para sanção presidencial. A aprovação do projeto ocorre após semanas de discussões sobre como implementar a segurança após as falhas que ficaram aparentes no dia 11 de setembro. Leia o especial