Senado dos EUA confirma Robert Gates na Defesa O Senado dos Estados Unidos confirmou com folga o nome de Robert Gates como próximo secretário de Defesa, em substituição ao arquiteto da impopular guerra no Iraque, Donald Rumsfeld. Parlamentares de ambos os partidos apoiaram a indicação, feita pelo presidente americano George W. Bush após anunciada a saída de Rumsfeld. A Casa aprovou o nome que será responsável pela mudança das políticas americanas no Iraque um dia depois de Gates ser endossado por unanimidade pela Comissão de Serviços Armados da Casa. Foram 95 votos a favor e dois contra, resultado que, somado à divulgação de um relatório que criticou as políticas da administração para o Iraque, adicionará pressão para que Bush redesenhe suas estratégias no país árabe. Durante sua audiência de aprovação na Comissão de Forças Armadas do Senado, na quarta-feira, Gates admitiu que os Estados Unidos não estão ganhando a guerra e afirmou que todas as opções devem ser mantidas sobre a mesa para reverter esse quadro.