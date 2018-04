Senado dos EUA convida Lula para visita A Comissão de Relações Exteriores do Senado americano enviou ontem uma carta à embaixada brasileira convidando oficialmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ir ao Congresso quando estiver em Washington, em 17 de março. Lula já esteve várias vezes nos EUA - duas, para encontros bilaterais com o presidente George W. Bush -, mas nunca foi ao Congresso. Vários presidentes costumam incluir uma visita ao Congresso quando vão a Washington. O presidente da comissão, o senador democrata John Kerry, está especialmente interessado em discutir questões ambientais e a Amazônia com o presidente brasileiro. O senador republicano Richard Lugar, um dos maiores defensores da expansão da colaboração entre Brasil e EUA, quer abordar a política energética no hemisfério e o papel do Brasil nos países conhecidos como BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China) e em negociações sobre mudança climática. "Com a mudança de governo e a chegada de novos membros ao Senado, um encontro (com a comissão) seria uma ótima oportunidade para discutir a expansão da agenda bilateral Brasil-EUA e fomentar a prosperidade no hemisfério", diz a carta.