Senado dos EUA debate clima durante a madrugada

Os democratas se inspiraram em ações dos republicanos Ted Cruz e Rand Paul, que no ano passado realizaram longos discursos sobre os efeitos do programa de seguro de saúde de Barack Obama e dos ataques com drones.

O senador Brian Schatz, responsável pela organização da maratona que terá início na noite desta segunda-feira, afirmou que os dois republicanos "mostraram a força do Senado e nos lembrou que é no Senado que as questões do nosso tempo devem ser discutidas e debatidas".

Os democratas disseram que esta sessão foi desenhada para ressaltar aos eleitores as diferenças entre os dois partidos. Eles acusam alguns republicanos de negarem a existência do aquecimento global, enquanto estes sugeriram que os discursos ao longo da madrugada têm como objetivo levantar dinheiro. Jim Manley, um ex-assessor do líder da maioria do Senado, Harry Reid, declarou que o objetivo dos democratas é garantir que o assunto não saia do radar sem alguma ação legislativa. Fonte: Dow Jones Newswires.