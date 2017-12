Senado dos EUA não renova lei de vigilância

A Lei Patriota foi sancionada pelo então presidente George W. Bush após os ataques de 11 de setembro de 2001. Partes da legislação foram renovadas pelo presidente Barack Obama, que considera a medida crucial para conter o terrorismo e pressionou o Senado para que mantivesse os programas em operação.

No entanto, os libertários, ala ultraliberal do Partido Republicano liderada pelo senador Rand Paul, que é candidato à presidência, querem o fim do programa. Paul, que classifica o programa da NSA de "intromissão do governo nos direitos à privacidade", travou as discussões. Segundo especialistas, ele tem poderes para obstruir a votação por alguns dias. No entanto, muitos republicanos, mesmo os que são contra o sistema de vigilância, acreditam que até quarta-feira os senadores estarão prontos para votar novo texto. / AP e AFP