Senado dos EUA rejeita proibição de queima da bandeira O Senado dos Estados Unidos rejeitou na terça-feira uma emenda constitucional, apoiada pelo presidente George W. Bush, que pretendia proibir a queima da bandeira do país. A emenda, considerada por Bush uma questão importante, teve apenas um voto a menos do que o necessário para sua aprovação. O projeto vinha sendo visto como uma tentativa da maioria republicana de atrair apoio de eleitores conservadores antes das eleições de novembro ao Congresso. Mas muitos republicanos afirmam que a bandeira é um amado símbolo de liberdade que precisa ser protegido. Liberdade de expressão Esta não é a primeira vez que o Senado americano tenta proteger a bandeira desta forma desde que a Suprema Corte decidiu que a sua queima é um exemplo de liberdade de expressão e protegida pela Constituição americana. Desta vez, porém, a votação não poderia ter sido mais apertada. Com apenas mais um voto a favor, a proibição da destruição da bandeira americana seria enviada aos Estados para ratificação - uma ocorrência muito rara. Apenas quatro episódios de queima da bandeira foram registrados nos Estados Unidos neste ano, mas isso não impediu o Senado de gastar dois dias debatendo a questão. Uma maioria de republicanos argumentou que a bandeira é um símbolo amado da liberdade e dos valores americanos e que necessita de proteção. Os opositores democratas acusaram a emenda de ser uma tentativa dos republicanos de atender à sua base conservadora antes das eleições de novembro, ao classificar aqueles que votaram contra o projeto de impatriotas. Ainda assim, o projeto teve o apoio de 14 democratas e do presidente George W. Bush, que disse acreditar que o povo americano merecia a oportunidade de expressar suas visões sobre esse importante tema.