Senado dos EUA revoga lei contra militares gays Por 65 votos contra 31, o Senado dos EUA deu aprovação final à revogação da lei "Don''t Ask, Don''t tell", ou "Não pergunte, não fale", de 1993, que expulsava das Forças Armadas os soldados que se declaravam gays. A revogação da lei já havia sido aprovada na última quarta-feira na Câmara de Representantes. A decisão agora vai para sanção do presidente norte-americano, Barack Obama. As informações são da Dow Jones.