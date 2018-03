Senado dos EUA vota apoio a Israel contra Teerã O Senado americano pretende votar hoje um projeto de lei que obrigaria o apoio dos EUA a Israel no caso de um possível ataque contra o Irã. "Se Israel for obrigado a tomar uma ação militar em legítima defesa contra o programa nuclear do Irã, o governo dos EUA deve fornecer Israel apoio diplomático, militar e econômico", diz o texto da resolução, apresentada para votação pelo senador republicano Lindsey Graham.