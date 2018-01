Senado e Câmara dos EUA aprovam US$ 80 bilhões para guerra O Senado e a Câmara norte-americanos aprovaram ontem à noite a concessão de recursos no montante de US$ 80 bilhões para pagar os gastos iniciais da guerra no Iraque e outras medidas antiterroristas. Os senadores aprovaram os recursos por 93 votos a favor e nenhum contra, o que mostra o desejo dos parlamentares de se apresentar como aliados dos soldados. Assim, as duas Casas estão próximas de entregar o projeto final do Orçamento em mãos do presidente George W. Bush até 11 de abril. Se for cumprido este prazo, será uma vitória para o Congresso, que recebeu o pedido de Bush de US$ 74,7 bilhões há apenas uma semana. Veja o especial: