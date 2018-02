Senado francês pode votar orçamento nesta sexta-feira O Senado francês poderá votar ainda nesta sexta-feira o orçamento de 2012, alterado por várias emendas feitas pela administração do novo presidente socialista François Hollande. Entre as emendas, está o aumento dos impostos para os franceses mais ricos, que ganham acima de ? 1 milhão por ano. Eles pagarão 75% de impostos. Os impostos sobre as grandes empresas também serão elevados, enquanto os gastos do governo permanecerão em grande parte sem alterações. Hollande deverá aprovar sem dificuldades o orçamento no Senado e na próxima semana ele deverá ser votado na Câmara, onde os socialistas franceses possuem a maioria.