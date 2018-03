Senado haitiano aprova educadora como premiê O Senado do Haiti aprovou hoje a educadora Michele Pierre-Louis para o cargo de primeiro-ministro do país. Seu nome há havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Ela será a segunda mulher a ocupar o cargo na história do país caribenho. Os senadores haitianos ratificaram a indicação de Michele Pierre-Louis para o cargo, por 12 votos a favor e nenhum contra. Houve cinco abstenções. Pierre-Louis, com 61 anos, agora deverá elaborar um programa de governo e formar o gabinete que precisará da aprovação das duas câmaras do Parlamento. O Haiti ficou mais de três meses sem primeiro-ministro, segundo cargo mais importante do país. O ex-premiê Jacques Edouard Alexis foi afastado em 12 de abril, após os sangrentos protestos contra os altos preços dos alimentos, que deixaram sete pessoas mortas e levaram ao saque do comércio da capital. Outros dois nomeados pelo presidente René Préval para o cargo foram rechaçados pelo parlamento. Pierre-Louis chefia atualmente um braço do Instituto para uma Sociedade Aberta, do magnata George Soros.